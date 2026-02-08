俳優の近藤頌利（31）が8日、都内で2冊目の写真集「SOAR」（KADOKAWA刊）の発売を記念した取材会を開いた。俳優デビュー10周年を記念したもので、昨年の9月にマレーシアの世界遺産の街・マラッカと、クアラルンプールで撮影。街中でスイカにかじりつくワイルドなもの。上半身裸で、ベッドの上でくつろぐ様子など、素顔が満載。出来映えは「10点ですね。10点満点中。10周年なんで！」と胸を張った。生まれて初めての海外だ