JR北海道とJR東日本は、両社の普通列車が連続する7日間乗り放題となる「北海道＆東日本パス」の2026年設定分について発表しました。広大な北東日本エリアをカバーし、第三セクター路線も利用できることから、根強いファンを持つこのきっぷ。今年は春のダイヤ改正時期に合わせて価格改定が行われるため、購入タイミングには注意が必要です。本記事では、発売・利用期間の詳細に加え、北海道新幹線の利用特例や注目すべき活用ポイン