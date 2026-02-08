鈴木福とあのがW主演を務めるドラマ『惡の華』（テレ東系）の追加キャストとして、乃木坂46の中西アルノが出演することが発表された。 参考：岩本蓮加＆冨里奈央、連ドラW主演でより深まった関係性乃木坂46としての展望も 原作は、押見修造による同名漫画で、思春期の衝動や逸脱を容赦なく描いた問題作として知られている。今回の実写ドラマ化は、全12話で中学編から高校編、さらにその先の未来までを描く構成となっており