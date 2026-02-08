この冬一番の強い寒気の影響で県内では断続的に雪が降っていて、8日夜はじめごろにかけ大雪となる恐れがあります。そうした中朝から衆議院選挙の投票が行われています。九州南部の上空にはこの冬一番のが寒気流れ込み、鹿児島市では2センチの積雪を観測しています。薩摩大隅地方の山地と平地では8日夜はじめごろにかけ大雪となる恐れがあり、9日朝までに予想される雪の量は多い所で薩摩地方の山地で10センチ、平地で5センチ、