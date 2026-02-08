俳優の吉田栄作（57）が8日、自身のインスタグラムを更新。昨年9月に誕生を報告したわが子とのほほ笑ましいエピソードを披露した。「東京にも雪が積もりました」とつづった吉田。「赤ちゃんにも雪はわかるみたいでぼんやり眺めていますw」とわが子の様子を明かした。「なのでベイビースノーマンをつくってあげました」と記し、小さな雪だるまの写真も。「今日は雪見酒といこう！」とつづった。この投稿に、ファンからは「