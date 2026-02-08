引き続き強い寒気流れ込む北陸や山陰など日本海側では大雪この先の雪の予想です。【CGで見る】全国の雪の予想シミュレーション（8日正午〜9日午後9時まで）引き続き、日本列島の上空には強い寒気が流れ込み、北陸や山陰など日本海側では大雪が続く見込みです。太平洋側でも夜にかけて雪が強まる所もあるでしょう。寒気の影響は、あすの午前中まで続く見通しです。9日（月）朝までの降雪量関東など雪が止んでも積雪に注意あす朝