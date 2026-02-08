広島の栗林良吏投手（29）が8日、ブルペン投球を再開した。6日に腰の張りを訴えてキャッチボールを回避していたものの、大事には至らなかったとみられる。この日は寒波が到来し、投球練習を行った午前10時30分頃は気温4度の極寒。それでも、状態を確認するように18球を投じた。「キャッチボールをした感覚が良かったので、そのまま入らせてもらいました。元々、状態もひどくないと思っていたので、なるべく早く復帰したいと