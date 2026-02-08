富士山に連なるレトロな商店街が今、外国人から人気です。昼間はカメラを構える人たちでにぎわい、商店街の一角にある宿には、年間5000人以上の外国人観光客が泊まります。宿泊客について行くと、昼間の顔とは違った夜の商店街の魅力が見えてきました。■観光客「日本ならではの景色」たくさんの外国人観光客がカメラを構える観光スポット。ここは、富士登山の玄関口である山梨・富士吉田市にある「ほんちょう2丁目商店街」です。