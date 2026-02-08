ミラノ・コルティナオリンピックは早くも日本勢がメダルラッシュとなっている。スノーボード男子ビッグエアで、木村葵来選手（21）が金メダル、木俣椋真選手（23）が銀メダルを獲得した。3本のジャンプのうち2回の合計点で競うビッグエア決勝。2025年の世界選手権王者、木俣椋真選手は、5回転半の大技を2回連続で成功しトップに立った。2回目でミスをし、あとがない木村葵来選手はラスト3回目の土壇場でこの日唯一の90点台をたたき