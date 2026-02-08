お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が5日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。恋愛リアリティーショーに対しての見解を示した。今放送のゲスト、ザ・マミィの林田洋平が恋愛リアリティーショーに「ドはまり」しているといい「ほぼ全部見ている」と切り出した。すると、小木は「あんなくだらないものないから」、矢作も「世の中で一番くだらない」と笑いながら反