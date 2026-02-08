タレントの王林が8日までにInstagramを更新。スタイル抜群の近影を公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」開放的な姿で夏を満喫（6枚）昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでの水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。そんな彼女が「ここ何年