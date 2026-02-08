スノボ男子ビッグエアで木村葵来が金、木俣椋真が銀ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が同種目初の金メダルを獲得、木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルを獲得し日本勢ワンツーの快挙を達成した。日本が歓喜に沸いた一方、米国では中継解説者が「退屈だった」と失言。本人が弁明している。米国では、中継したNBC解説者トッド・リチャー