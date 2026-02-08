お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄の妻で、“サウナ界の女神”と言われるサウナ通の女優・清水みさと（３３）が、人気芸人との２ショットを披露し、反響を呼んでいる。「サウナじゃなくて、風呂じゃなくて、＠ｎｅｐｅｎｔｈｅｓ＿ｔｏｋｙｏの展示会で、泰造さんと、偶然偶然な先日」と書き出し、同じくサウナ通のタレント・原田泰造との２ショットを披露。「『大垣サウナのママに写真送ろう！』と言って、パシャリ偶然で