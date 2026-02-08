© DCTentertainmentDREAMS COME TRUEの中村正人が、本日2月8日に放送されるJ-WAVE『TOPPAN INNOVATION WORLD ERA』（日曜日23:00~23:54放送）に初登場。ナビゲーターの後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)との対談に加え、ニューアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』に収録される新曲「東京 magic hour」のフル尺音源を初オンエアする。オリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』は、オープニング／エンディング／曲順／曲間