日本ハムの新外国人サウリン・ラオ投手（２６）が沖縄・名護で来日初のブルペン入り。新庄監督も見守る中、全球種３５球を投じた。「寒かったですけど最後の方はいいペースでいけた。ブルペンであれ、練習であれ、ボールを持つ以上、競争心を持ってやっている」とうなづいた。オフはすでに母国・ドミニカ共和国でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）にも登板しており、「実戦形式で多く投げてきたのでいい形で来日できた。いつ言