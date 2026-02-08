衆議院議員選挙は2月8日、投票日を迎え、東海3県でも有権者が一票を投じています。名古屋市東区の投票所には時折、雪がちらつく中、午前7時の投票開始から有権者が次々と訪れています。今回の衆院選には東海3県25の小選挙区に合わせて102人が立候補していて、消費税減税などの物価高対策などが争点となっています。8日午前10時現在の投票率は愛知で4.88％、岐阜で3.30％、三重で6.32％といずれも前回の衆院選を下回ってい