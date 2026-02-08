衆議院選挙は8日、投票日を迎え午前11時現在の投票率は6.50％で2年前の前回を3.87ポイント下回っています。県内では1370か所に投票所が設けられています。このうち長野市の「大豆島総合市民センター」では朝から有権者が訪れ一票を投じていました。県内では、5つの小選挙区に16人が立候補し激しい論戦を展開してきました。午前11時現在の投票率は6.50パーセントでおととし行われた衆院選に比べて3.87ポイント下回って