ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場する92カ国約2800人の選手のうち年収が最も多い選手は中国のフリースタイルスキーのスター、谷愛凌であると調査された。米経済誌フォーブスは6日、「谷愛凌はこの1年で2300万ドル（約36億1318万円）を稼ぎ、今大会出場選手のうち最も高い年収を記録した」と報道した。米国人の父と中国人の母の間に生まれた谷愛凌は2022年の北京冬季五輪のフリースタイルスキーで金メダル2個を獲得した。今大会で