京都府では記録的な大雪になっています。【映像】気象庁HP 積雪の深さ午前11時までの6時間に南丹市美山で35センチの降雪を観測し、気象庁は、顕著な大雪に関する気象情報を発表しました。短時間で急激に積雪が増えていて、大規模かつ深刻な交通障害の恐れが高まってきている状況です。不要不急の外出は避けるようにしてください。また、停電や集落の孤立などにも注意が必要です。（ANNニュース）