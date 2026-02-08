犬の『機嫌が悪い』サイン５選 愛犬の気持ちを察するには、犬のボディランゲージを見極めることが必要です。ここでは、犬の機嫌が悪いときにみせるサインを紹介します。どのような行動や態度が不機嫌サインなのか確認しましょう。 1.「ふんっ」と短く鼻を鳴らす 犬は不満があるときや退屈なとき、機嫌が悪い気持ちを短いため息に表します。鼻から息を吐き出すように「ふんっ」と鳴らしているときは、機嫌が悪い状態かも