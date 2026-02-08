睡眠パフォーマンスに影響を与えるアイテムはいろいろとあるが、その中でもハズせないのが、首を支え・頭を受け止めることで寝姿勢をサポートする枕だ。なのに布団やマットレスに比べると、こだわりが疎かになっている人も多いのではないだろうか？事実、どんな枕を使うかで睡眠の質も変わるという。これを追求し、快適な睡眠へと導いてくれるのが、アスリートにも愛用者が増えているというミズノの「深呼吸まくら-O2-」だ。＊