金メダリスト木村の爽やかなヘアスタイルも脚光を浴びている(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ冬季五輪、現地2月7日に行われたスノーボード男子ビッグエア決勝で日本勢が歴史的快挙を見せた。【写真】日本選手と中国選手の友情を見よ！表彰台での姿をチェックスノーボード最初の決勝種目となった男子ビッグエアで五輪初出場となった木村葵来は2度、大技の5回転半を決めるなど、179.50点で今大会の日本勢最初の金メダルを獲得