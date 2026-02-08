8日は衆議院選挙と県知事選挙の投票日です。 県内の投票所では有権者がそれぞれの候補に1票を投じています。 県内では1990年以来、36年ぶりとなった衆院選と知事選の同日選挙。 投票は午前7時から始まりましたが有権者の出足は鈍く、県選挙管理委員会によりますと午前10時現在の衆院選の推定投票率は4.21％で前回よりも3.35ポイント下回っています。 衆院選には、県内3つの選挙区にあわせて10人が立候補。 知事選には現職と新