J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第1節ジェフユナイテッド市原・千葉 0（0-2）2 浦和レッズ13:04キックオフフクダ電子アリーナ入場者数16338人試合データはこちら千葉は17季ぶりのJ1復帰戦を勝利で飾れなかった。前週のちばぎんカップに続いての連敗。しかも試合開始早々に失点を喫し、前半は相手に完全にゲームを支配される展開も同じだった。選手たちは、些細なミスも失点に直結するJ1のレベルを、今、実感しているだろう