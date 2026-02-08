「日本ハム春季キャンプ」（８日、名護）新外国人右腕のサウリン・ラオ投手が、チーム合流２日目にしてブルペンに入った。新庄監督も見守る前で、ダイナミックなフォームから３５球を投じた。小雨混じりで気温１２度の天候。「寒かった」と苦笑しつつ「最後の方はいいペースでいけた」と、納得の表情を浮かべた。最も自信があるというスライダーなど、変化球も制球よく操り「自分の投げたいところに投げられた」とうなずいた