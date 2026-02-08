千葉・柏市の障害者グループホームで、入所者の男性を暴行し死亡させた疑いが強まったとして、警察は施設の代表だった男を逮捕する方針を固めました。柏市の「障害者グループホーム プロスペリテ柏 南逆井」では、2025年に知的障害がある19歳の入所者の男性が変死する事案がありました。警察は傷害致死事件として捜査していましたが、当時施設の代表だった30代の男が男性を暴行し、死亡させた疑いが強まったとして、8日にも逮捕す