【モデルプレス＝2026/02/08】タレントの薬丸裕英が2月6日、自身のオフィシャルブログを更新。元歌手の妻・石川秀美さんの手料理を公開した。【写真】59歳元シブがき隊「食欲そそる」元歌手妻が作ったロコモコ丼◆薬丸裕英、妻・石川秀美さんの手作りロコモコ公開薬丸は「ハワイに到着 家から海を眺めると不思議と心がリセットされる」とハワイ滞在を報告。「ランチは妻が作ってくれたロコモコ」と石川さんが作ったたっぷりのレタ