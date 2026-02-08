8日朝、岐阜県羽島市でコミュニティバスの走行中に道路が陥没し、タイヤが穴に落ちる事故がありました。警察と市によりますと、8日午前6時半ごろ、羽島市桑原町の県道をコミュニティバスが走行中、道路が陥没し、右側の後輪が穴に落ちました。陥没した部分は縦およそ2メートル、横およそ1.5m、深さ1メートル以上で、バスには運転手と乗客1人が乗っていましたが、ケガ人はいませんでした。当時、現場は冠水して