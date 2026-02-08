KSB高松本社から見た市内の様子（7日午後4時30分ごろ） 7日、高松市で3週間以上ぶりに雨が降りました。 高松地方気象台によりますと、高松市では7日、2mmの降水量を観測しました。雨が降ったのは1月13日以来で、25日ぶりとなりました。 また高松市に発令されていた林野火災警報は、8日朝に解除されました。高松市では1月12日から林野火災注意報が発令され、7日に警報に引き上げられていました。注意報・警報が発令されて