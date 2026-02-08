「ノビー・ザ・グレート」──喪主として挨拶に臨んだ息子は、そんな言葉で偉大な父を見送った。【貴重な写真の数々】落合陽一さんと落合信彦さんの親子対談のショット。葬儀の写真やアウン・サン・スー・チーさんへのインタビューカットなど2月1日に84歳でこの世を去った、国際ジャーナリストで作家の落合信彦氏。2月4〜5日、親族と近しい関係者が参列するなか、納棺式・葬儀が東京都内の教会で執り行われた。その納棺式終了後