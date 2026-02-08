衆議院選挙は、8日投票日を迎えました。投票率は、期日前投票が増えたため前回選をわずかに上回っています。真冬の選挙となった今回の衆議院選挙。御殿場市の投票所には雪が降る中、有権者が続々と訪れ一票を投じていました。投票は午前7時から始まっていて、午前11時現在の投票率はきのうまでの期日前投票を含め29.01％で、おととし(2024年)行われた前回選をわずかに上回っています。投票は、一部の投票所を除き午後8時に締め切ら