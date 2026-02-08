デザインでそれぞれの個性を発揮イタフラ、という言葉がある。もちろん自動車業界的には『イタリア車、フランス車』のことで、趣味性の高い両国のカーブランドたちを称したものだ。【画像】シトロエンの真骨頂を発揮！特別仕様車『ベルランゴ・マックスXTRグリップコントロールパッケージ』全32枚最近は両国を代表するカーブランドを束ねる『ステランティス・グループ』になったことで、イタフラの素材を上手に共用している印象