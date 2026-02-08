将棋の藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦5番勝負の第1局は8日午前9時、松山市「道後温泉ふなや」で始まった。振り駒の結果、藤井の先手になり、戦型は相居飛車の力戦へ進んだ。正午からの昼食休憩までに32手進み、藤井は右銀を3筋で腰掛けた。両者飛先の歩を交換後、増田は浮き飛車に構えた。すでに前例を離れた未知の局面に突入しただけに、お互い慎重な駒組みを続けている。持ち時間