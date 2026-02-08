三ノ宮駅直結のアクセス抜群の「鮨 酒 肴杉玉 プリコ三宮」。食べる前から笑顔になれる大衆寿司居酒屋をテーマに、ランチ～昼飲み～ディナーと、リーズナブルな価格でお鮨からお料理まで楽しめるお店。店内に入ると迎えてくれる、職人による手描きの壁面には”神戸の街並み”が描かれております。 鮨 酒 肴杉玉 プリコ三宮 馴染みのある風景は、地元ならでは親近感と観光の立ち寄りス