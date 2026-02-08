衆院選投開票日を迎える8日、日本海側を中心に警報級の大雪となる見込みです。福井県・鳥取県に続き、京都府にも顕著な大雪に関する情報が発表され、大規模な交通障害に厳重な警戒が必要です。8日は北陸や山陰を中心に大雪のピークとなる見込みで、気象庁は福井県・鳥取県・京都府に顕著な大雪に関する情報を発表しました。鳥取市では午前8時までの6時間に37cmの雪が降っていて、今後もさらに増える見込みです。島根・松江市では大