衆議院選挙は８日、投票が行われています。午前10時現在の秋田県内の推定投票率は前回2年前を2ポイントあまり下回っています。衆院選の投票は県内654の投票所で行われています。県選挙管理委員会によりますと午前10時現在の県内の推定投票率は3.05パーセントで、前回2年前を2・02ポイント下回りました。投票は午後8時までですがほとんどの投票所で午後7時までに受け付けが締め切られます。一方、７日までに期日前投票をした