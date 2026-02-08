私はカナミ。夫のキッペイ、小3の息子アユムと3人で暮らしています。どこにでもあるような平々凡々な家庭ですが、私には悩みがひとつ。それはキッペイの「食い尽くし癖」です。自分ひとりでお肉を食べ尽くそうとしてしまったり、私が自分のために買ってきたものを何も言わずに食べてしまったり、かなり困っています。キッペイは三兄弟の三男で、家での食事が常に争奪戦だったのだと言います。しかし過酷な幼少期があったとはいえ、