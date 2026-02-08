NEXCO西日本によりますと、強い冬型の気圧配置による大雪予測に基づき、大規模な車両滞留を防ぐために中国地方の以下の高速道路区間で早めの通行止め（予防的通行止め）を実施するということです。 ■予防的通行止めを開始する区間E73岡山自動車道 上下線 岡山総社 IC ～ 北房 JCT ■予防的通行止め開始時間2月8日（日曜）12時 やむを得ず高速道路をご利用になる場合は、冬用タイヤの装着やタイヤチェーンを