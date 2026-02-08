＜LIVゴルフ第1戦 at リヤド 最終日◇7日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇7464ヤード・パー72＞LIVゴルフ開幕戦の最終ラウンドが終了した。【写真】松山英樹がLIV離脱のケプカを歓迎今季から参戦する浅地洋佑は第3ラウンドで「73」でスコアを落としたものの、最終ラウンドで9バーディ・1ボギーの猛チャージを見せて「64」をマーク。36位からトータル14アンダー・17位タイに順位を上げ、デビュー戦で25万ドル（約3927万円）を獲得し