＜WMフェニックス・オープン3日目◇7日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞松山英樹が単独首位に浮上した。首位の久常涼と1打差の2位からスタートし、5バーディ・2ボギーの「68」をマーク。「ショットも暴れて、パットも思うように打てなくて」と不満を口にしながらも、ツアー通算12勝目に向け、絶好の位置で最終日を迎える。【動画】ギャラリー熱狂！松山英樹の6連続バーディスタートホー