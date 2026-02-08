FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEなどが所属するKAWAII LAB.の9人組グループ・MORE STARが、8日に都内で開催予定だったミニライブを中止することが公式Xで発表されました。公式Xでは「本日2/8(日)予定しております『KAWAII LAB. BEST ALBUM』発売記念リリースイベント 東京都 カメイドクロック カメクロステージにつきまして、悪天候（降雪）の影響を考慮し、ミニライブは中止とさせていただきます」と報告しています。なお、ミニライブ