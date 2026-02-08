ラグビーのリーグワンは8日、この日行われる予定だった3試合が降雪の影響で中止になったと発表した。1部第7節の東京SG―相模原（東京・秩父宮ラグビー場）、2部第5節のGR東葛―釜石SW（千葉・柏の葉公園総合競技場）、3部第6節のLR福岡―中国RR（福岡・久留米総合スポーツセンター陸上競技場）の3試合の中止が決まった。2部第5節の九州KV―RH大阪（福岡・博多の森陸上競技場）のみが予定通り行われる。延期の日程については