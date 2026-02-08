強い冬型の気圧配置の影響で、西日本では８日午前、日本海側を中心に大雪となった。気象庁は大規模な交通障害が発生する恐れが高まったとして、鳥取県と福井県、京都府の一部地域に「顕著な大雪に関する情報」を発表した。気象庁によると、各地の６時間の降雪量は、鳥取市で午前７時までに３０センチ、福井県小浜市で午前９時までに２９センチ、京都府南丹市で午前１１時までに３５センチを観測した。ＪＲ西日本によると、雪