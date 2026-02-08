警察車両の赤色灯8日午前6時55分ごろ、東京都稲城市の住宅で「炎と煙が出ている」と近隣住民から110番があった。警視庁多摩中央署によると、2階建て住宅が燃え、焼け跡から年齢、性別不明の2人の遺体が見つかった。住人とみられる高齢夫婦と連絡が取れておらず、署が遺体の身元や出火原因を調べる。現場はJR南武線矢野口駅から南西約340メートルにある住宅地。