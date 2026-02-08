阪神は８日、豊田寛外野手（２８）が７日に沖縄県内の病院を受診し、右手首骨折と診断されたことを発表した。本日中に帰阪する。豊田は７日に具志川組から、宜野座で行われたシート打撃に参加。早川と対戦した１打席目の２球目が右手首付近に直撃した。その後は打席に立たず、アイシングをしてタクシーで球場を後にしていた。昨季は自身最多の３３試合に出場。プロ５年目の今季はドラフト１位・立石（創価大）や新加入の浜田