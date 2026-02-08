俳優の川島海荷さん（31）が2026年2月3日、自身のインスタグラムを更新。大人の魅力があふれる着物ショットを披露した。「お着物で参加する結婚式は初めて」川島さんは、「先日、妹の結婚式に行きまして......」と報告し、着物姿で微笑む様子やアップショットなど4枚の写真を投稿。「本当に幸せな気持ちで胸がいっぱいになりました......」といい、「心からおめでとう」と祝福の言葉を添えていた。また、「お着物で参加する結婚式