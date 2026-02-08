◆ミラノ・コルティナ五輪▽第２日（７日）前夜の開会式を終え、競技が本格スタートとなった大会第２日に、日本勢がロケットスタートを切った。ノルディックスキー・ジャンプの女子ノーマルヒルで丸山希（北野建設）が今大会の日本勢第１号となる銅メダルを獲得。スノーボードの男子ビッグエアでは木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルのワンツーフィニッシュを決めた。初出場で男