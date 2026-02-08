午前11時7分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表しました。大北地域の山沿いでは、8日夜遅くにかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。［気象概況］日本付近は強い冬型の気圧配置となり、関東甲信地方の上空約1500メートルに氷点下9度以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、長野県では、南部の降雪は弱まってきましたが、大北地域の山沿いでは降雪が強まり、警報級の大雪となっ