将棋の福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が挑む、ユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社ほか）第３局が８日、千葉・野田市の関根名人記念館で午前９時３０分にスタートした。同１０時に午前のおやつが配膳された。福間はカフェオレのホットと、緑茶のホットで飲み物のみ。西山は野田市の洋菓子店「パティスリーアンドール」のチーズ