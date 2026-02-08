１時間５０分遅延して開始された小倉競馬。９時４５分が１１時３５分に発走時間が変更された１Ｒは３連単１９万５４０円の高配当。いきなりの大波乱だった。好位から運んだ小沢大仁騎手騎乗の８番人気のイサギ（牡３歳、栗東・小椋研介厩舎、父リアルスティール）が直線抜け出し４馬身差の快勝。デビューから８、４、５、７、７着と結果が出ていなかったが一変した走りを見せた。２着に９番人気のマイネルゼーロス、３着に６番